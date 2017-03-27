韓星徐仁國入伍前夕 獻新曲與粉絲道別

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南韓歌手徐仁國將於明天入伍服役，他的最新單曲「一起走吧」於今天透過南韓各大音源網站發布，吸引許多粉絲關注。

南韓「亞洲經濟」報導，徐仁國所屬經紀公司負責人透露，這張新專輯包含為粉絲而寫的主打歌「一起走吧」和輕快節奏收錄曲「Mint Chocolate」。

據報導，這兩首歌曲都曾經在徐仁國去年年底舉行的個唱中公開，獲得粉絲喜愛。今天透過音源網站發布，可以說是他入伍服役之前獻給粉絲的禮物。1060327

(中央社)