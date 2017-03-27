陳偉殷安打出爐 與高國輝特訓有成

休季回台期間，旅美棒球好手陳偉殷與高中同窗高國輝加強打擊特訓，今天在大聯盟熱身賽收到成效，陳偉殷敲出他在熱身賽的首安。

陳偉殷旅美前4年效力美國聯盟金鶯隊，投手設有指定打擊，去年轉戰國家聯盟的馬林魚隊，每場先發約有2次打擊機會；生涯50個打數沒有安打，也不曾保送上壘，只有曾經靠對手失誤而站上一壘。

陳偉殷所屬的邁阿密馬林魚0比3敗給聖路易紅雀，陳偉殷先發5局失3分、其中2分責失，雖然承擔敗投，但好消息是，他在5局上敲出安打。

當時一壘上有跑者，陳偉殷面對紅雀先發投手李克（Mike Leake），前一次打擊是內野滾地出局，這次陳偉殷又把球打進場內，二壘手雖然攔到這個強勁的滾地球，但是來不及傳一壘，陳偉殷跑出內野安打。

雖然只是熱身賽，這支安打仍然代表著陳偉殷的一小步，隊友柯勒（Tom Koehler）特地把球要回來，幫陳偉殷留著紀念，還寫上日期與「苦主」李克的名字。

陳偉殷過去效力日本職棒中日龍隊，所屬的中央聯盟也是投手必須上場打擊，從2005年到2011年他留下178個打數、15支安打的成績，打擊率0.084。

不過陳偉殷過去在日本職棒是用左打，去年開始，他嘗試用學生時代使用的右打，季後還找中職全壘打王高國輝特訓。

陳偉殷去年在景美女中演講的時候說，今年球季不只希望可以敲出首安，還懷抱夢想，希望在大聯盟敲出全壘打。1060327

(中央社)