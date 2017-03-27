毒殺金正男 印尼嫌蒙鼓裡練習十多次
2月在吉隆坡機場以VX神經毒劑毒殺害北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的女嫌供稱，案發前1個月，她被要求「練習」用手從後方將不明液體塗抹在男子臉上，次數達十幾次。
共同社報導，根據相關人士，印尼籍被告席蒂艾沙（Siti Aisyah）供稱是接到1名自稱是惡搞節目策畫人「中國人張」（音譯）的指示動手。這名男子可能就是案發後回到北韓的4名嫌疑人之一洪松學（Hong Song Hac）。
這名男子於作案前一天的2月12日，命令席蒂艾沙次日上午8時到機場。據稱，這名男子與席蒂艾沙一同在機場餐廳等候金正男，並再三叮囑席蒂艾沙「對方是有錢人，自尊心很強，結束後就去洗手並立即離開」。
金正男出現後，這名男子告訴席蒂艾沙「看著別處把手伸出來」，並把散發出機油一樣異味的液體塗在她的手上，並指示她「瞄準那個穿灰色衣服的男性」。
席蒂艾沙從金正男身後靠近他並觸摸他的臉部。據了解，金正男回頭用英語問「你是誰」，席蒂艾沙合掌表示道歉，然後離開。
之後席蒂艾沙使用事先拿到的出租車券回家。她供稱不知道金正男死亡，繼續在工作的按摩店上班，2月16日被捕。
席蒂艾沙並供稱，案發前約1個月期間，被要求在馬來西亞和柬埔寨以華裔男性為對象進行十幾次「預先練習」，練習時還被指示用雙手從上到下觸摸整張臉。席蒂艾沙表示，練習使用的液體沒有異味，說「做過好多次同樣的事，實在無法相信金正男已死亡」。
席蒂艾沙和同列被告的越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）均主張無罪，但馬來西亞警方認為兩人在知道是毒劑的情況下殺害了金正男。1060327
(中央社)
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