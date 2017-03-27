兼任師納勞基法 潘文忠：應修教育法系

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教育部長潘文忠今天表，未具本職兼任教師如果納入勞動基準法，考量學生受教權與校園安全，可能會有適用爭議，教育部將修改相關教育法系，較能符合教育場域特殊需求。

潘文忠上午在立法院教育及文化委員會專案報告「大專兼任教師納入勞基法、大專實習生勞動權益及高中職建教生之權益保障」前，媒體問到有關大專未具本職兼任教師權益問題。

潘文忠說，去年教育與勞動部規畫，在勞動部公布草案後，各界覺得需再釐清，教育部要維護學生受教權，兼顧照顧兼任老師權益，希望在教師法系研提相關辦法修訂，大多數內容可恢復到未具本職兼任教師權益回復，希望今年8月上路。

他說，這些規定可能有相關成本，教育部也編列新台幣6000萬元協助學校支出預算，未來繼續編列。

媒體追問，為什麼未具本職兼任教師不適合勞基法？潘文忠表示，學生受教權益維護部分，兼任老師要搭配學校課程規畫與考量學生選課空間，如果未具本職兼任教師納勞基法，以不定期契約方式聘僱，兼任老師會變常態性聘任，限縮學校課程規畫與學生選課空間。

他說，如果以目前規定，不適任教師、違反性別平等教育法，教育法規有相關處理程序，勞基法對這個部分較寬鬆，考量學生受教權、校園安全，適用勞基法可能會造成爭議。

潘文忠報告時表示，教育部積極研擬修正兼任教師聘任辦法，對勞動部預告「大專校院未具本職兼任教師適用勞基法」草案，宜獲各界共識後，再研議續辦方向及相關事宜。1060327

(中央社)