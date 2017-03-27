T-Mobile出招 打擊詐騙電話

美國行動電信服務商T-Mobile宣布，為了保護客戶免於接到詐騙集團電話，近期將推出電訊系統升級，系統更新後將可自動偵測詐騙電話，並且直接切斷電話。

T-Mobile工程部副總監卡瑟爾（Grant Castle）指出，這次系統更新將適用於各種不同款式的手機用戶，不管用戶是採行何種通話方案，一律適用；改善系統的最主要用意在於，減少客戶遭到詐騙電話騷擾，而且希望進一步達到讓詐騙集團從T-Mobile服務網路絕跡的目的。

卡瑟爾表示，這次系統升級並不是推出新的手機應用程式，也不是從硬體方面設法解決問題，客戶完全不需要下載任何東西，「它是直接建構在我們的系統裡面，未來將可以對我們的消費者提供百分之百的保護。」

卡瑟爾說，T-Mobile透過與針對全球詐騙電話建立龐大資料庫的第三方機構合作，讓這項阻擋詐騙電話構想得以實現。當有電話撥打給T-Mobile用戶時，系統會將這通電話先轉到資料庫，接受是否為登記在案詐騙電話的篩選，如果發現「榜上有名」，就會立即做出阻斷電話的行動。

根據T-Mobile新系統的設計，如果偵測顯示某通電話可能來自詐騙集團，客戶手機的來電顯示，將自動出現「很可能是詐騙」（Scam likely）字樣，客戶還可以進一步設定永遠拒接這個號碼的電話。

T-Mobile表示，永遠拒接阻擋詐騙電話的功能，除了一般手機系統之外，Wifi通話以及漫遊電話也都適用。1060327

(中央社)