T-Mobile出招 打擊詐騙電話
美國行動電信服務商T-Mobile宣布，為了保護客戶免於接到詐騙集團電話，近期將推出電訊系統升級，系統更新後將可自動偵測詐騙電話，並且直接切斷電話。
T-Mobile工程部副總監卡瑟爾（Grant Castle）指出，這次系統更新將適用於各種不同款式的手機用戶，不管用戶是採行何種通話方案，一律適用；改善系統的最主要用意在於，減少客戶遭到詐騙電話騷擾，而且希望進一步達到讓詐騙集團從T-Mobile服務網路絕跡的目的。
卡瑟爾表示，這次系統升級並不是推出新的手機應用程式，也不是從硬體方面設法解決問題，客戶完全不需要下載任何東西，「它是直接建構在我們的系統裡面，未來將可以對我們的消費者提供百分之百的保護。」
卡瑟爾說，T-Mobile透過與針對全球詐騙電話建立龐大資料庫的第三方機構合作，讓這項阻擋詐騙電話構想得以實現。當有電話撥打給T-Mobile用戶時，系統會將這通電話先轉到資料庫，接受是否為登記在案詐騙電話的篩選，如果發現「榜上有名」，就會立即做出阻斷電話的行動。
根據T-Mobile新系統的設計，如果偵測顯示某通電話可能來自詐騙集團，客戶手機的來電顯示，將自動出現「很可能是詐騙」（Scam likely）字樣，客戶還可以進一步設定永遠拒接這個號碼的電話。
T-Mobile表示，永遠拒接阻擋詐騙電話的功能，除了一般手機系統之外，Wifi通話以及漫遊電話也都適用。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。