交長允諾有望建北宜直鐵 綠委感動建議改名賀陳直鐵

我要評比

民進黨立委陳歐珀。(資料照,姚志平攝)

今立法院交通委員會邀請交通部報告「前瞻基礎建設計畫」，宜蘭縣立委陳歐珀質詢交通部長賀陳旦時指出，前總統馬英九執政時期愛台12項建設已獨漏宜蘭，現在前瞻基礎建設計畫，宜蘭爭取1300億相關建設，最後只編列「北宜鐵路提速工程編環境評析」經費1200萬元，陳表示相當不滿。

賀陳旦回覆，鐵路是連續的，其他鐵路相關改善一樣可以造福宜蘭地區，如七堵至八堵間增設橫渡線工程。

陳歐珀又問賀陳旦，北宜直鐵到底要不要蓋？賀陳回答，若先前已編列3000萬元，加上現有1200萬元經費進行環境評估後沒問題，將從年度預算編列，或從特別預算滾動檢討時增列興建北宜直鐵經費。

因此，陳歐珀說終於對宜蘭鄉親有交代，並說只要我在宜蘭政壇還有一席之地，我就會建議北宜直鐵取名：「賀陳直鐵」。

陳歐珀並提醒，北宜直鐵興建方式，除了原方案，還有交通部提出新方案一南港至頭城，新方案二南港經雙溪至大溪。陳歐珀說支持較環保的方案一。

陳歐珀質詢結束後，會議主席鄭寶清跟陳歐珀說今得到賀陳旦相挺，陳歐珀特別從座位上起身，走到賀陳旦座位，兩人握手致意。

(中時)