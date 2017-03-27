不滿女友分手潑汽油致死 殺人罪起訴
陳姓男子不滿替張簡姓女友清償貸款後，女方閃電分手，去年10月佯請女方載他去跟弟弟借機車，兩人雙載經過大寮區時，坐後座男方拿出裝有汽油寶特瓶潑灑於2人身上點火，女方送醫拖了10天死亡，檢方依殺人罪起訴陳男。
檢警調查，42歲張簡婦人離婚獨自撫養3子，後來受僱於賣西瓜的66歲陳男，兩人日久生情，成為男女朋友，3年前起同居於大寮，男方自認用情很深，替女方清償約20萬元貸款，但去年8月女方突然提分手，讓陳男無法接受。
去年10月17日上午6時許，陳男佯稱要跟住屏東的弟弟借機車，拜託張簡載他，兩人騎經大寮區河堤、華中南路口時，因貸款的事發生爭執，陳男突然拿出預備好已裝滿汽油的寶特瓶，往兩人身上潑灑，隨後拿出打火機點火。
兩人頓時陷入火海，雖然轄區消防隊獲報打火，但女方臉、頸及全身多處有63%的3度燒燙傷併吸入性灼傷，陳男自己也有18%燒傷，機車則是只剩骨架。被送到高雄長庚急救的張簡與死神拔河10天，在同年月26日死亡。
★中時電子報關心您：再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。