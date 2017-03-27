不滿女友分手潑汽油致死 殺人罪起訴

陳姓男子不滿替張簡姓女友清償貸款後，女方閃電分手，去年10月佯請女方載他去跟弟弟借機車，兩人雙載經過大寮區時，坐後座男方拿出裝有汽油寶特瓶潑灑於2人身上點火，女方送醫拖了10天死亡，檢方依殺人罪起訴陳男。

檢警調查，42歲張簡婦人離婚獨自撫養3子，後來受僱於賣西瓜的66歲陳男，兩人日久生情，成為男女朋友，3年前起同居於大寮，男方自認用情很深，替女方清償約20萬元貸款，但去年8月女方突然提分手，讓陳男無法接受。

去年10月17日上午6時許，陳男佯稱要跟住屏東的弟弟借機車，拜託張簡載他，兩人騎經大寮區河堤、華中南路口時，因貸款的事發生爭執，陳男突然拿出預備好已裝滿汽油的寶特瓶，往兩人身上潑灑，隨後拿出打火機點火。

兩人頓時陷入火海，雖然轄區消防隊獲報打火，但女方臉、頸及全身多處有63%的3度燒燙傷併吸入性灼傷，陳男自己也有18%燒傷，機車則是只剩骨架。被送到高雄長庚急救的張簡與死神拔河10天，在同年月26日死亡。

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