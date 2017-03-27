未具本職兼任教師政策大翻盤 教長：暫不納入勞基法

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勞動部去年9月26日預告大專校院未具本職兼任教師適用《勞基法》，引發一大堆後遺症。教育部長潘文忠今天在立法院表示，將在1個月內修正兼任教師聘任辦法，保障兼任教師權益，預計8月1日開始施行；至於未具本職兼任教師，教育部認為暫不應納入《勞基法》。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「大專兼任教師納入勞基法、大專實習生勞動權益及高中職建教生之權益保障」，對於勞動部預告的大專校院未具本職兼任教師納入《勞基法》，教育給了否定的答案。

潘文忠表示，勞動部去年9月26日預告大專校院未具本職兼任教師適用《勞基法》後，教育部蒐集各界意見，發現有四大問題難以克服，因此主張修正兼任教師聘任辦法來保障教師權益，暫不要納入《勞基法》。

教育部反對未具本職兼任教師納入勞基法的四點理由是，一、兼任教師不定期契約約聘任未能回應學生課程學習內涵調整需求，與聘任兼任教師之意旨不符；二、不適任教師尚難處理，影響學生受教權益及校園安全；三、兼任教師適用勞基法特別休假規定，且無調課補課代課機制，恐影響學生受教權及造成學校課務推展之困擾；四、工資由勞資雙方議定，非以統整性鐘點費支給，對兼任教師待遇權利非全然有利。

(中時)