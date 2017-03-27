川普新政受挫 鄭貞茂：不見得是黑天鵝

美國總統川普上任來的第 1個重大立法提案健保改革立法挫敗，可能影響其後續政策推動。金管會副主委鄭貞茂表示，川普新政若未通過不全然都是黑天鵝，如降稅未過，可能是好消息。

立法院財政委員會今天審查台灣菸酒公司、中央存款保險公司106年度預算。 金融監督管理委員會副主委鄭貞茂列席立法院財政委員會議，對於川普政策的不確定性是否使黑天鵝滿天飛？鄭貞茂說，這不見得是黑天鵝。

他說，川普擬推動降稅，但降稅影響財政赤字擴大，若該措施未通過，也不代表是壞消息，可能對市場來講也是個好消息。

鄭貞茂表示，選前外界對川普新政的推動就有所期待，因此，其政策推動的不確定性也是市場所擔心的。

同時，他也強調，川普健保改革立法雖受挫，但大家也預期，健保改革法案經過多一點的協商後，可能最終還是會有結果，而美國經濟政策不管怎樣都是市場關注焦點。1060327

(中央社)