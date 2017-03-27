軍人年改樓地板 退輔會：研議中

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退除役官兵輔導委員會主委李翔宙今天表示，軍人年金改革「樓地板」，持續與國防部研議中，退輔會會極力爭取相關原則與後續的版本合理。

政府推動年金改革，年改會建議未來軍公教可領18%的月退金「樓地板」為新台幣3萬2160元，低於此標準者不會砍18%，28日呈報總統蔡英文決定。

李翔宙上午列席立法院外交及國防委員會，會前受訪表示，年金改革是全面性問題，有關軍人年金改革部分，分成好幾階段執行。

他說明，退輔會早期到各地聽取榮民代表意見，蒐整後提供年改會參考，之後拜訪所有退伍軍人社團徵求意見，也有退伍軍人社團提出年改版本，退輔會彙整後提供國防部參考。

有關退伍軍人「樓地板」問題，李翔宙表示，在軍人與公教人員分開處理狀況下，目前還在研議，希望獲得合理、公正、公平原則，這部分持續與國防部研議中，希望大家理性看待。

李翔宙表示，這段時間，大家對年改的反應，「似乎又到另外一個階段狀況」，他呼籲全國退伍軍人重視國家法治，退輔會會極力爭取相關原則與後續的版本合理。

媒體追問3萬2160元是否足夠？李翔宙說，這是非常複雜的問題，要考量年收入戶是否符中低收入戶標準，另外，所有退伍軍人最大宗是退役少校與中校，所領退休俸，約4萬元到5萬元之間，是否取得平衡合理標準，全面考量中。

是否會幫忙爭取權益？李翔宙說，年改會制度訂定非常完整，過程中徵求大家同意；過程中尊重法治，之後會整體面對。

此外，外傳長期以來由政院決定是否調整榮民就養金的權限，將會下放給退輔會決定，李翔宙指出，每4年檢討一次，報行政院核定，在制度上沒有做任何修正。1060327

(中央社)