台7甲宜蘭南山段 單線雙向通行

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公路總局說，台7甲線37.1公里處（宜蘭大同南山段）受連日降雨影響，昨天起持續落石不斷。經初步搶修後已在今天上午單線雙向通行。

公路總局第四區養護工程處說，受連日降雨影響，台7甲線37.1公里處於昨天一度坍方阻斷，雖經搶修還是出現上邊坡不穩定情況，持續落石。為用路人夜間行車安全，昨天晚上近10時起緊急預警性道路封閉。

養護工程處表示，這處地點經過再度清理落石，已在今天上午6時起解除預警性封閉，單線雙向管制通行。1060327

(中央社)