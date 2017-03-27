朴槿惠逮捕與否 料29日前決定

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南韓媒體今天報導，檢方可望於今或明日決定是否向法院申請批准逮捕深陷閨蜜干政案的前總統朴槿惠，預計最遲不會晚於29日。

南韓聯合新聞通訊社引述司法界消息人士今天透露，朴槿惠親信崔順實干政案特別調查本部基本完成對案卷和證據的調查研究，今、明兩天將向檢察總長金秀南書面報告偵查結果。

金秀南將基於報告書所列罪名和是否申請逮捕令的相關意見，決定是否對朴槿惠追究法律責任。

據報導，因卷宗浩繁，審閱耗時，受賄罪法理分析困難重重，曾傳出本週中後段決定申請逮捕令的消息。但鑑於南韓總統大選正式競選活動將於4月17日起跑，檢方希望儘早公布辦案日程，以避免影響選情。1060327

(中央社)