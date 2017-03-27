台灣援助計畫 中美洲婦女參與生產

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台灣援助中美洲區域農業、農村家庭食品及營養推廣減貧計畫，當地時間23日在薩爾瓦多舉行援款捐贈儀式。（駐薩爾瓦多大使館提供）中央社 106年3月27日

台灣援助中美洲區域農業、農村家庭食品及營養推廣減貧計畫，當地時間23日在薩爾瓦多舉行援款捐贈儀式。

駐薩爾瓦多大使謝妙宏在「中美洲統合體」（SICA）秘書處，與執行主任瓦加斯及計畫執行機構「中美洲及巴拿馬食品營養協會」（INCAP）主任蘇（Carolina Siu）共同主持捐贈儀式，泛美衛生組織（OPS）代表賀南德斯及薩國衛生部代表拉摩絲應邀見證。

謝妙宏致詞時表示，這項計畫第1階段執行甚具成效，已協助貝里斯、瓜地馬拉、巴拿馬及多明尼加等4國，9個脆弱地區鄉鎮，超過700戶弱勢家庭自給自足、確保糧食安全與足夠營養，第2階段更將擴及至薩爾瓦多、宏都拉斯與尼加拉瓜3國8鄉鎮。

謝妙宏說，此計畫規模雖不大，但卻為一整合經濟、社會及氣候變遷各面向的全面性計畫，對弱勢的婦女與2歲以下幼兒族群影響深遠。中華民國政府重申對此計畫的支持，持續協助中美洲友邦經濟、社會永續發展及對抗氣候變遷，共同達致聯合國2030年永續發展目標。

瓦加斯與蘇（Carolina Siu）於致詞及簡報計畫執行情形與成果時，都多次強調此一計畫對推動區域婦女領導力及參與生產活動的貢獻，透過研究分散糧食品種，增強當地稻穀物種培植，並藉收入自給自足，改善營養、健康及教育。

他們除多次代表此17鄉鎮的受益戶表達感謝外，更感念台灣多年來對中美洲區域統合進程無條件的貢獻，對社會發展及永續成長裨益良多。1060327

(中央社)