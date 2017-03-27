台灣援助計畫 中美洲婦女參與生產
台灣援助中美洲區域農業、農村家庭食品及營養推廣減貧計畫，當地時間23日在薩爾瓦多舉行援款捐贈儀式。
駐薩爾瓦多大使謝妙宏在「中美洲統合體」（SICA）秘書處，與執行主任瓦加斯及計畫執行機構「中美洲及巴拿馬食品營養協會」（INCAP）主任蘇（Carolina Siu）共同主持捐贈儀式，泛美衛生組織（OPS）代表賀南德斯及薩國衛生部代表拉摩絲應邀見證。
謝妙宏致詞時表示，這項計畫第1階段執行甚具成效，已協助貝里斯、瓜地馬拉、巴拿馬及多明尼加等4國，9個脆弱地區鄉鎮，超過700戶弱勢家庭自給自足、確保糧食安全與足夠營養，第2階段更將擴及至薩爾瓦多、宏都拉斯與尼加拉瓜3國8鄉鎮。
謝妙宏說，此計畫規模雖不大，但卻為一整合經濟、社會及氣候變遷各面向的全面性計畫，對弱勢的婦女與2歲以下幼兒族群影響深遠。中華民國政府重申對此計畫的支持，持續協助中美洲友邦經濟、社會永續發展及對抗氣候變遷，共同達致聯合國2030年永續發展目標。
瓦加斯與蘇（Carolina Siu）於致詞及簡報計畫執行情形與成果時，都多次強調此一計畫對推動區域婦女領導力及參與生產活動的貢獻，透過研究分散糧食品種，增強當地稻穀物種培植，並藉收入自給自足，改善營養、健康及教育。
他們除多次代表此17鄉鎮的受益戶表達感謝外，更感念台灣多年來對中美洲區域統合進程無條件的貢獻，對社會發展及永續成長裨益良多。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。