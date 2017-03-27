台官員投書紐時 台灣非北韓問題籌碼

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「紐約時報」刊載台灣官員投書強調，將台灣視為美中處理朝鮮核武威脅的交易籌碼，不僅破壞台灣關係法，也損及美在亞洲的信譽。

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）結束亞洲3國之行，聚焦北韓核武威脅問題，紐時日前引述若干美學者論點，提及台灣是美中討論及處理朝鮮問題的籌碼。

駐紐約台北經文處副處長蘇瑞仁投書紐時評論版，強調將台灣視為要求中國大陸對北韓採取強硬措施的籌碼，是相當危險的做法。

蘇瑞仁說，就美國利益而言，台灣不只從民主制度、經濟，還有安全的價值，更受到美國依「台灣關係法」承諾的支撐依據。

這篇「台灣觀點」（A Taiwan Perspective）投書提及，台灣是美國第9大貿易夥伴，此外，台灣位於美西太平洋第一島鏈戰略位置，扮演負責任的戰略夥伴關鍵角色，對維護美國追求區域和平價值與利益做出貢獻。

蘇瑞仁認為，利用台灣做為美中討價還價籌碼，不僅破壞台灣關係法，也向外界傳遞美願以交易犧牲其盟友的錯誤訊息，勢必損及美在亞洲的信譽。1060327

(中央社)