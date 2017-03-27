伊凡卡獲梅克爾邀請 將參加柏林女性經濟會議
美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)計畫將在四月底到德國參加一關於女性經濟賦權的會議，儘管她是獲得德國總理梅克爾(Angela Merkel)的邀請，但仍舊引發大眾潛在利益衝突的疑慮。
美聯社(AP)報導，一名不願具名的美國官員表示，伊凡卡是受到梅克爾的邀請才會將參加這個W20會議。她預計將為了這個有20國參加、目的是提倡女性經濟賦權的會議，在四月底造訪柏林，並希望能夠在會議中研究如何組織成功的學徒訓練。
梅克爾在拜訪美國時和伊凡卡有不少接觸，伊凡卡也在梅克爾的要求下，幫忙組織了一場由美國和德國商業領導人參加、討論技職訓練的會議。
這也是第二次外國領導人尋求伊凡卡的協助，在加拿大總理特魯道(Justin Trudeau)二月拜訪美國時，伊凡卡也應特魯道辦公室的要求，協助舉辦了一場增加女性經濟機會的會議。
美聯社指出伊凡卡已成為川普政府中一股新興勢力，最近傳出儘管她並不是公務人員，伊凡卡將在白宮西廂獲得一間辦公室，獲得安檢認證和政府手機，。
但儘管伊凡卡已放棄其公司的控制權，但她並未出售該公司，因此儘管她宣稱將會自願遵守所有公務員道德規範，仍舊引發專家憂慮她會無法遵守這些規範。
(中時電子報)
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