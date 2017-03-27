中市打詐成效6都第1

我要評比

台中市警察局長陳嘉昌（左二起）今天在市政會議將「打擊電信網路詐欺犯罪工作」績效特優獎牌，獻獎給台中市長林佳龍。（盧金足攝）

內政部警政署公布2016年9至12月「打擊電信網路詐欺犯罪工作」績效評定結果，台中市以總分124分冠居6都之首，台中市警察局長陳嘉昌今天（27日）在市政會議與市民分享榮譽，市長林佳龍表示，治安好，民眾安居樂業，才能吸引投資，也讓台中市成為全球觀光客遊台灣必經之地。

「這個榮耀是台中市所有警察夥伴的！但是，沒有最好、只有更好！」陳嘉昌獲警政署長陳國恩在3月署務會報中頒發「打擊電信網路詐欺犯罪工作」績效特優獎牌，今天將獎牌獻給市府團隊。

陳嘉昌說，警方掌握詐欺集團及車手全力查緝，攔阻民眾被害金額高達近5000萬，扣押不法所得更仰賴台中地檢署全力支持，沒收金額超過7000萬，居全國之首，大幅提升被詐騙民眾返還財產的機率及金額。

警察局強調，以打擊詐欺犯罪來說，不能像過去只要求「破案」，更要貼近與民眾息息相關的攔阻詐騙及扣押不法所得等工作，適時調整偵防策略，讓打詐跳脫警方自己關起門玩的數據遊戲，民眾「有感」才是目的。

陳嘉昌說，警察局為保持打詐「熱度」，運用各項偵查技巧積極追查外，強化蒐證以聲請拘（搜索）票查緝車手，提升羈押率，防止車手交保後繼續做案。

此外，也向上溯追「收購、詐騙人頭帳戶者」，阻斷金流提高詐欺集團犯罪成本，落實執行沒收新制，強化詐欺犯罪所得、所生資產查扣作業，以利保全追徵，降低財產損失。

警察局統計，2017年1至3月在台中地檢署指揮協助下，已查獲詐欺集團22團、機房4處、車手193名、扣押不法所得1118餘萬，並攔阻民眾被害2326餘萬。

(中時)