李晨透早曬恩愛 被嗆聲「有本事說出婚期」

李晨透早曬范爺美照放閃，被嗆聲快開出婚期！(取材自微博)

中國女神范冰冰因拍攝《武媚娘傳奇》，與同戲男星李晨陷入愛河，兩人前年5月認愛，之後愛的大方，時常在公開場合為對方「助攻」兼放閃，甜蜜羨煞眾人，今天透早「大黑牛」李晨在微博貼出女友甜美照，簡直噴狗糧不分日夜，讓單身狗們看了也忍不住「反擊」啦！

范冰冰與李晨相戀2年多，多次傳出婚訊。(中時資料照片)

李晨一早5點在微博貼出女友范冰冰妝容精緻、透過車窗甜笑的美照，寫道：「每天拍到很晚，總是收到你的鼓勵」，一大早閃度破表，網友稱讚范爺禮服照美得不像話之餘，當然也不能忘了揶揄李晨一把，直呼「秀恩愛，但這狗糧我吃」，甚至嗆聲：「光秀恩愛，有本事把婚期一併說出來啊！」，其實是想看匹配的兩人快點開花結果的美意。

(中時電子報)