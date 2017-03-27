NBA》綠衫軍澆熄熱火 勝場數超越騎士

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艾塞亞湯瑪斯攻下30分，幫助塞爾提克擊敗熱火拿下4連勝，勝場數超越騎士，東區龍頭之爭再次出現白熱化。（美聯社資料照）

「小刺客」艾塞亞湯瑪斯18投10中攻下全場最高30分，幫助塞爾提克112比108澆熄熱火拿下4連勝，本季戰績48勝26敗，勝場數超越騎士的47勝(25敗)，雙方已無勝場差，但騎士勝率稍占優勢，東區龍頭之戰再次出現白熱化。

綠衫軍挾著4連勝、主場7連勝、最近8戰7勝的氣勢追上衛冕軍騎士的腳步，接下來在主場迎戰公鹿與魔術，是奪取東區一哥的最佳時機。

半場結束落後5分的塞爾提克，靠著第三節的32比17逆轉超前，決勝節扛住熱火反撲氣焰，最終以4分之差將勝利緊緊握在手中。

賽爾提克投籃命中率53.2%，除了艾塞亞湯瑪斯外，克勞德貢獻25分、6籃板，阿米爾強生14分、7籃板、5助攻。

吞下2連敗的熱火，雖然還暫居東區老八地位，但只領先第九的公牛半場勝差，第十的活塞1場勝差，替補悍將泰勒強生24分，詹姆斯強生20分，懷特塞德19分、15籃板，卓拉吉奇13分。

(中時電子報)