以台灣茶文化打造的LV旅行箱　一卡200萬

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台灣茶邁向精品之路。王德傳與路易威登合作推出【茶人的旅行硬箱】Malle Nécessaire à thé Monogram 33件組，售價約台幣200萬。（王德傳茶莊提供）

茶具，滿是工藝之美。提樑煮水銀壺（王德傳提供）

茶具，滿是工藝之美。柴燒杯（王德傳提供）

茶具，滿是工藝之美。薄胎柴燒茶海（王德傳提供）

台灣茶產業正面臨轉型，該走向精品？走向國際觀光客伴手禮？還是教育復甦？或放任成為手搖與罐裝？業界各有各的想法與作法。最新的精品走向代表，是傳承5代的王德傳茶莊與路易威登LV合作，全新推出「茶人的旅行硬箱」33件組，每一行李空箱不含茶具價格約為台幣200萬左右，等於把一輛高級房車提在路上走。

LV顧客經理王勳誼說，未來每一個行李箱都會根據茶人的茶具形狀與大小加以客製化，預訂後約需一年時間設計與施作。基本上，說是行李箱，實際上更像展示箱。

要用這樣一個行李箱裝什麼茶具？宜興紫砂壺、景德鎮若琛杯、楓溪砂銚、潮陽紅泥爐.....，當工藝與文化結合，滿是茶香。

賣的是行李箱，事實上，更以茶文化當火車頭，帶動台灣茶周邊的工藝藝術。王德傳趁此機會邀請新生代陶藝家黃嘉男、金屬雕塑家戴宏洋、製筆名家郭小小、竹藝工藝家羅川敦與藺草工藝家鄭滿足，細細為台灣茶文化打造更具韻味的器具。

例如黃嘉男的薄胎柴燒壺、茶海到柴燒杯，去除肩線讓體態圓滑，追求薄胎帶來雅氣與透光，更讓自然落灰創造無窮驚喜。

金屬雕塑家戴宏洋的不鏽鋼壺承與錫製茶托，讓金屬擺脫冰冷，帶來意想不到的溫潤質感，還有孟宗老竹打造的茶針與茶則，郭小小的老香妃竹豬獾毛製筆，羅川敦的宗竹編扇，還有鄭滿足的藺草編茶席，都讓台灣茶文化充滿美感與溫度。

4月過後，這些台灣工藝家的精美茶具，都將於各王德傳門市展出，可以獨購，可以成套，更可以結合路易威登，訂製一個專屬自己的LV茶人旅行硬箱。

(中時)