南投樂活之旅》登百岳「石門山」騎鐵馬遊日月潭、品建築

峰頂約有3237公尺的「石門山」地勢和緩，可說是合歡山群峰中最容易攀登的一座。（圖為遊客成功攻頂，林宜靜 攝）

對於旅遊，除賞美景、品美食外，重養生的現代人也喜歡用「運動」方式來趟樂活之旅！孔子曾說，「仁者樂山 智者樂水」，寶島台灣就是一個好山好水的地方，而位居台灣中央的南投有清淨高山群、風光明媚的日月潭。

日月潭自行車道觀景台。（林宜靜 攝）

想要一次飽覽山水嗎？建議可從台灣百嶽入門款「石門山」先著手，攀上山頂賞日出雲海，再至被CNN評選為全球最美自行車道日月潭的環湖公路騎單車，飽覽湖光山色後再到「向山遊客中心」品建築。

「台灣百岳」是由台灣登山界聞人所選定標高3000公尺以上，擁有奇、險、峻、秀，且山容起伏明顯的一百座台灣山峰。（圖為雪霸山上，林宜靜 攝）

●「台灣百岳」登山者挑戰自我的最好舞台

受歐亞板塊和菲律賓板塊擠壓而隆起的台灣，地形變化豐富，可真是名副其實的「寶島」，在3.6萬平方公里的面積上，分佈超過260座海拔3000公尺以上高峰，是全世界高山密度最高的島嶼之一。

受歐亞板塊和菲律賓板塊擠壓而隆起的台灣，地形變化豐富。（圖為台灣高山，林宜靜 攝）

「台灣百岳」是由台灣登山界聞人所選定標高3000公尺以上，擁有奇、險、峻、秀，且山容起伏明顯的一百座台灣山峰。最後選定的台灣百岳名單中，台灣五大山脈之首的中央山脈就獨佔了69座，雪山山脈有20座，玉山山脈有11座。

石門山步道又被稱為台灣「八小巒」之一，全長約750公尺。（林宜靜 攝）

●最易親近的百岳—「石門山」小朋友也能輕鬆爬

對於登山者而言，「征服的不只是高山，而是自我！」生在台灣，台灣百岳也成為登山者攻頂挑戰的目標！然我們都知道，學習「從淺入深」較易掌握，爬山也不例外！

九月秋風徐徐吹來，從昆陽起至松雪樓、石門山，滿山谷的虎杖與秋芒妝點合歡山，蒼茫美景令人陶醉。（本報系記者 陳世宗翻攝）

造訪清淨，許多登山人總會來「石門山」一遊！峰頂約有3237公尺的「石門山」勢和緩，山頂平坦開闊，可說是合歡山群峰中最容易攀登的一座，也是最平易近人的百岳，常被人譽為是「登百岳入門款」。天氣好時，體力好的人約20分鐘即可攻頂，也很適合小朋友練習爬山！

9月上石門山，幸運的話，能看到雲海的美麗景象。（本報系資料照，臉譜出版社提供）

石門山步道又被稱為台灣「八小巒」之一，全長約750公尺，沿著山脈稜線穿越玉山箭竹到達山頂。步道上處處可見美景，春天可見阿里山龍膽、玉山杜鵑繽紛綻放，秋冬步道兩旁則是金黃色箭竹，更遑論登頂時所見到的旭日東昇、繚繞峰巒雲海。

造訪清淨，許多登山人總會來峰頂3237公尺的「石門山」一遊！（林宜靜 攝）

●風大登頂挑戰自我、高山喝咖啡更有fu

對大自然而言，沒有什麼是不可能的！爬山也是，誰也無法預料天氣的多變化！話說小編爬石門山時原以為不難，沒想到到了山上時溫度僅4度，伴隨細雨與風速加快加大。當地登山者原為了安全建議我們不要登頂，然大家在團結一心合作下，仍克服大自然的考驗成功登頂。

原以為爬石門山不難，沒想到到了山上時溫度僅4度。（林宜靜 攝）

爬山途中，也曾遇到風大而暫緩前進、下雨濕泥險些滑倒，然在登頂的那一刻，一股激動與喜悅湧上心頭, ,「那刻，我們知道世界上沒有什麼事情是不可能的！」除自己不放棄，能成功攻頂也要感謝然大家相互合作。適時中，總有人會主動牽你一把、預先準備好的「登山杖」是我第三條腿，幫我先踏穩腳步，調整好呼吸，看見美麗的終點。

下了山，啜飲一杯熱呼呼的咖啡，溫暖湧上心頭。（林宜靜 攝）

排除上山遇到風雨、上波喘不過氣，下山也是另個考驗的開始，切勿求快，要慢慢來、一步步踩穩。上山下山不僅是看體力，也是看登山者的智慧與決心。然而下了山，啜飲一杯熱呼呼的咖啡，溫暖湧上心頭，那種成就感與快樂可說是人生中難以忘懷的記憶。

被CNN選為全球十大最美自行車道的日月潭環湖自行車道。（達志影像／shutterstock提供）

●日月潭環湖！CNN評選世界十美自行車道

除登山外，到南投也必來日月潭！這裡有CNN選為全球十大最美自行車道的日月潭環湖自行車道。騎著單車沿著湖濱車道飽覽湖上風光。」一路上連接四大廟（龍鳳廟、文武廟、玄光寺、玄奘寺）、八大步道（松柏崙自然步道、大竹湖自然步道、水蛙頭自然步道、土亭仔自然步道、慈恩塔自然步道、水社大山自然步道、貓蘭山自然步道、涵碧樓自然步道）、四大碼頭（水社、朝霧、伊達邵、頭社）。

從日管處延伸到水社碼頭的「永結同心橋」。（林宜靜 攝）

從日管處延伸到水社碼頭的「永結同心橋」也是特色景點之一，由兩座白色橋墩和木製步道組成，一騎上去就能享受山明水秀、波光粼粼的美景。呼吸最自然的空氣、追逐著風和太陽，一場樂活之旅就此展開！不用刻意追逐速度，看到美景時不妨就拿著相機走下來！車道沿途都有展望台，可一覽日月潭環湖的各式飯店與特色景觀。

向山生態步道懸臂景觀台可同時欣賞日潭、月潭和涵碧、北旦、堰堤。（本報系記者 沈揮勝攝）

由日本建築師團紀彥所設計的「向山遊客中心」。（林宜靜 攝）

●「向山遊客中心」品建築 拍婚紗首選

其中由日本建築師團紀彥所設計的「向山遊客中心」更是一絕！外觀造型前衛壯觀，線條流暢，然仔細一看，在厚厚的水泥牆底下是採用清水模建築工法所建，現代建築中蘊藏傳統技藝之美。夕陽西下，建築挖空處灑下大片陽光，不管什麼角度都好拍，遊客中心內還有一處「愛的進行室」提供新人化妝休息處呢！

夕陽西下，「向山遊客中心」建築挖空處灑下大片陽光，不管什麼角度都好拍。（林宜靜 攝）

而向山眺望平台為一座10公尺高，以邵族「杵」的意象為設計概念的懸臂式觀景平台，鋼材打造的特殊構造可承載數十人，演繹出工程的結構美學，懸臂由岸邊漸漸傾斜伸向日月潭，除提供更佳的視野，也營造一種俯衝入潭的錯覺，特別是水位高漲時，平台與湖連成一線，在這賞美景、喝咖啡、吃Pizza再樂活也不過了！

騎玩腳踏車，吃片Pizza再樂活也不過了！（林宜靜 攝）

人之所以愛旅行，不是為了抵達目的地，而是為了享受旅途中的種種樂趣。（林宜靜 攝）

●美景美食外 運動之旅有更多成就感

人之所以愛旅行，不是為了抵達目的地，而是為了享受旅途中的種種樂趣。—— 歌德。真正的旅行不用昂貴的吃喝、高級的住宿，在旅途中和人的互動也許更難得可貴！登山時讓即時霧茫茫、看不到終點，但我深知，旅途的同伴總會適時的拉我一把！

日月潭湖光山色。（林宜靜 攝）

騎著單車環湖時，看到來自世界各地的旅人自在悠遊，對這「台灣之光」（自行車道）讚嘆連連！即使豔陽高照、背後已是大片汗水，但我知道這趟旅程是我用我的雙腳走出來、騎到終點。除美景、美食、濃濃的台灣人情味，在旅途中我們獲得更多的是成就感。趁著春暖花開，緊接著又是盛夏，不妨給自己安排個樂活之旅！用雙眼、雙腳、發掘台灣還有哪些不一樣！

(中時電子報)