為世大運加油 牧德等企業提供「體優生優先」職缺
2017台北世界大學運動會8月將登場，為了讓選手無後顧之憂、全力衝刺好成績，牧德科技 (3563)今 (27)日邀請體育署及台北市體育局共同宣布「全民支持世大運，企業晉用體優生」，推廣晉用體優生的理念。
牧德董事長汪光夏表示，為了幫世界大學運動會選手加油，邀約久元電子、宏齊科技、阿默蛋糕、研揚科技、亞元科技、醫揚科技共7家企業提供30個「體優生優先」的職缺，更
得到1111人力銀行的支持，推廣「體優生優先」關鍵字的搜尋，媒合支持企業與體優生。
體育署及「世大運」也呼籲更多企業響應，讓世大運選手不必擔心未來求職路，專心備戰世大運。
汪光夏指出，第2屆「牧德盃企業羽球排名賽」定4月15日登場，除獲體育署、臺北市體育局協助，並有48家企業參與比賽，希望能將企業聘用體優生的理念推廣到更多企業。
汪光夏並強調，2014年因緣際會聘用體優生，發現這些體育人才具備陽光、團隊合作及越挫越勇的特質，正是企業需要的人才，因此不斷增聘，至今已有11位體優生進入牧德不同的工作領域服務。
他說，體育人才的求職路一向很窄，主要集中在教練及體育老師，但少子化衝擊這些職缺愈來愈少，體育人才常面臨退役後的求職困境。
(工商)
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