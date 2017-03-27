鍋貼役惹議 葉俊榮：培訓中階管理人才

四海遊龍申請產業訓儲替代役，引發「鍋貼役」熱議。內政部長葉俊榮今天表示，不是到各點去煎鍋貼，是這些服務業需要中階管理人才，讓替代役未來銜接後，成為重要管理幹部。

內政部去年起開辦「產業訓儲替代役」，除機械、電子、半導體、金屬等產業別外，也有服務業，四海遊龍食品股份有限公司獲配6人、統一超商股份有限公司32人、瓦城泰統股份有限公司15人、統一速達股份有限公司16人、大都會衛星車隊股份有限公司5人。

葉俊榮今天到立法院內政委員會備詢。中國國民黨立委曾銘宗、親民黨立委陳怡潔質詢時，擔心產業替代役恐淪為廉價勞工，且第1年不適用勞動基準法，役男權益恐受損。

葉俊榮表示，役男不是到各點去煎鍋貼，是這些服務業需要中階管理階層，後面還有很多後台、管理業務，透過替代役政策，讓役男未來銜接後，也能成為重要管理幹部。

葉俊榮說，第1年役男可能會多做一點訓練，但整個目的是為了培養人才，「怎麼可能當廉價勞工？」是愛惜人才、搭配替代役制度，可以服務一般年輕人，也能服務產業，是非常好的政策，值得大家支持。

葉俊榮說，譬如說有些役男原本就念餐飲業，很希望到產業早點學習、進入職場，過程完全公開透明，且必須役男和產業雙方都有意願，「沒有圖利任何什麼」，雙邊媒合是非常重要機制。

內政部役政署長林國演受訪時表示，這不是強制服兵役的機制，是由役男、產業界選擇後再做媒合；第1年由政府單位給新台幣2萬2700元薪資，第2年後由產業、役男依市場機制，給予同工同酬的待遇水準。

林國演說，役男從學校畢業後到成功嶺受訓12天就能到產業去，3年退役後也可選擇留在企業界，繼續用專長在市場就業，是非常好的機制，企業也能及早引用優秀人才，是雙贏的局面。1060327

(中央社)