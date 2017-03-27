總統下午視察林口電廠 重供電穩定與環保

總統蔡英文今天下午將率媒體視察「林口發電廠」，由於新機組環保標準是國際水準，總統此行兩大重點，一重視供電的持續穩定，二政府推動能源轉型過程，也高度重視環境維護。

蔡總統今天下午將率領大批媒體，視察林口發電廠，除了聽取簡報，蔡總統也將視察中央控制室與汽機房。

據了解，蔡總統此行有兩大意義。為了邁向非核家園的目標，能源轉型的成功推動非常關鍵，特別是供電的持續穩定，蔡總統今天視察林口電廠，正代表政府對相關工作進展的高度重視，同時也勉勵台電以及工作團隊同仁，為他們加油打氣。

據指出，因應能源轉型，蔡總統親自視導林口火力發電廠的機組更新進度；林口電廠新的機組不只在發電效率上比過去都好，更重要的是，在環保標準上，例如，排放等等，也是國際水準，不下於天燃氣機組。這代表政府在推動能源轉型個過程中，同步也高度重視環境的維護。1060327

(中央社)