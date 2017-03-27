輝山乳業暴跌91% 謝金河提醒小心地雷股

財信傳媒董事長謝金河指出，上週五在香港掛牌的的輝山乳業，在中午盤前，突然大跌，最慘跌91%；他提醒投資人，在台股萬點的路上，有沒有像輝山乳業這樣的公司？

謝金河在臉書感慨，投資股票最怕買到地雷股，台灣有10%的漲跌幅限制，頂多跌幾個停板就很嚇人，但香港股市沒有漲跌幅限制，一旦地雷引爆，經常一次就炸得粉碎。

他說，上週五以東北遼寧、吉林、黑龍江為主要經營腹地的輝山乳業，在中午盤前最慘跌91%，收盤大跌85%，股價從2.81殺到0.42；這個地雷效應可當作股市教材。

他表示，輝山乳業在2013年於香港上市，這家公司以乳製品、液態奶及酸奶為主，2014年淨利人民幣12.94億元，2015年淨利人民幣8.77億元，報表看績效不差，但去年12月放空機構渾水投資（Muddy Water）指控公司作假帳，公司價值接近零。

不過，輝山股價並沒有大跌，拖了3個月，現在紙包不住火了！輝山董事長楊凱被查到長期向美國Anderson公司購票牧草，灌水16億人民幣，而輝山乳業旗下4家牧場被楊凱挪到私人企業。

他強調，楊凱掏空自己的公司，已坦承公司資不扺債，輝山走入絕路，恐怕神仙難救！

他直言，台灣有不少從晉江回來掛牌的KY股，像再生也曾被渾水點名，股價從102元急殺到10.2元，這次輝山乳業的地雷效應也提醒台股在上萬點的路上，還有沒有像輝山乳業這樣的公司？1060327

(中央社)