梁振英籲港人支持新特首
當選香港行政長官（特首）的林鄭月娥今早與現任特首梁振英會面，商討交接工作，梁振英呼籲港人支持林鄭月娥執政。
梁振英向記者說，昨天的選舉再次說明「一國兩制」、高度自治、「港人治港」的落實；本屆政府餘下的重要工作，是確保下屆政府交接的安排。
他說，會給予新特首最大支持，並說特首責任重大，呼籲全港市民支持新特首。
林鄭月娥現時為候任特首，候任特首辦公室已經成立，將會與現任特首辦公室處理交接工作。
新舊任特首的交接工作有3個月，林鄭月娥將於7月1日宣誓就任。
另外，林鄭月娥昨天當選後說，她將會晤本地司法高層，以及拜會北京中央駐港機構，包括駐港聯絡辦公室等。
當前外界最關注林鄭月娥如何選擇其管治團隊，今天有報導表示，林鄭月娥可能會大換血，即現任管治團隊中的司、局長可能會出現許多調動。
港府的司、局長為問責官員，即政治任命，可能隨著特首的更替而變換。1060327
(中央社)
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