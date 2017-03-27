鴯鶓寶寶頭好壯壯！保育員忙控制體重顧身材

頭好壯壯的鴯鶓屬於早熟性鳥類，出生3-4天後可站立，並且生長快速。（台北市立動物園提供）

寶寶要健康長大，但也別吃太多！過胖可是會影響健康喔！今年2月中開始，台北市立動物園陸續以人工方式成功孵化4顆鴯鶓蛋。頭好壯壯的鴯鶓屬於早熟性鳥類，出生3-4天後可站立，並且生長快速；保育員除了要顧及鴯鶓寶寶的營養外，還得每日監控牠們的成長，確保體重不會超過雙腳的負荷。

台北市立動物園陸續以人工方式成功孵化4顆鴯鶓蛋。（台北市立動物園提供）

每年的10月底至翌年2月是鴯鶓的繁殖季，成熟的母鴯鶓間隔2、3天就能產下一顆蛋，一窩約有6-7顆。臺北市立動物園沙澳動物區的鴯鶓，自去年11月底起陸續產下多顆蛋，保育員依照蛋的顏色及外觀完整度初步挑選後，轉交孵化室以人工方式孵化。

鴯鶓孵化期約48-52天，但由於墨綠色的蛋殼相當厚，無法以照蛋方式確認胚胎發育，因此每顆鴯鶓蛋就如同「驚喜蛋」一般，僅能耐心等待孵化期滿，才知道是否為有受精並成功發育的「中獎蛋」。

孵化期滿，鴯鶓寶寶用嘴巴慢慢啄開外殼，此時雛鳥以吸收卵黃囊作為能量的來源，最後利用雙腳站起撐破外殼，整個過程約要歷經24小時，成功破殼的鴯鶓寶寶在溫暖的箱籠內睡的東倒西歪，可想而知這破殼的過程，簡直是「累死寶寶了」!

墨綠色的蛋殼相當厚，無法以照蛋方式確認胚胎發育，因此每顆鴯鶓蛋就如同「驚喜蛋」一般。（台北市立動物園提供）

鴯鶓屬於早熟性鳥類，剛破殼的雛鳥身上已經披上棕色及米色相間的絨毛，且出生3-4天後便可以站立及自行進食。身為地球上體型僅次於鴕鳥的第二大鳥類，鴯鶓一個月時就可以達到1公斤重，因此保育員為使鴯鶓寶寶的雙腳可以正常發育，在兼顧營養均衡的同時，體重的控制也相當重要。

天氣晴朗時，鴯鶓寶寶在戶外曬曬太陽、呼吸新鮮空氣。（台北市立動物園提供）

由人工飼養的鴯鶓寶寶相當親人，保育員在備料的空檔時，就讓牠們在專屬的育雛室散步透氣，天氣晴朗時甚至會讓牠們在戶外曬曬太陽、呼吸新鮮空氣。期待過些日子，四隻鴯鶓寶寶就能與大家見面囉！

(中時電子報)