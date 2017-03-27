女跳海輕生 波麗士急救援

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范女感情因素想不開跳海幸獲救。(郭韋綺翻攝)

岡山警分局赤崁派出所接獲110通報，有民眾報案稱其友人范姓女子（21歲）下班後未返家，可能因感情因素想到梓官蚵仔寮海邊尋短，請求警方幫忙協尋范女行蹤。

警方趕赴現場，在蚵仔寮燈塔附近發現范女的機車，未發現她的蹤影，打范女手機呈關機狀態，警方唯恐范女生命發生危險，立即連繫海巡人員到場協助，並在附近搜尋范女。

深夜海邊漆黑無比，造成警方搜尋上的困難，但警方不放棄希望，仍仔細搜尋海邊，不放過任何一處角落，只希望范女平安無事。

搜尋大約1小時，眼尖陳員於南沙灘處發現有人影於海水中載浮載沉，趕緊和海巡人員衝上前將該人自水中拉起，經確認後就是范女。警方見范女尚有氣息，但已陷入昏迷，送左營海軍總醫院急救。

幸院方積極搶救後，范女生命跡象穩定，無生命危險，但仍需留院觀察。

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(中時)