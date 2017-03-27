川普罔顧氣候變遷 勞勃狄尼洛狠酸一頓
英國偉大探險家費恩茲和瑞士冒險家皮卡爾都表示，擔心美國總統川普種種舉動會讓環境保護開倒車，美國老牌影星勞勃狄尼洛也加入行列批評川普。
法新社和「今日美國報」（USA Today）網站報導，費恩茲（Ranulph Fiennes）、皮卡爾（Bertrand Piccard）和勞勃狄尼洛（Robert De Niro）昨晚在紐約出席第113屆探險家俱樂部（The Explorers Club）晚宴。這場有上千名賓客參加的晚宴，每年都會表揚偉大的冒險家。
被譽為全球在世最偉大探險家的費恩茲，憶起他最早遠征北極的經驗。73歲的他告訴法新社：「在1970年代，我們設計了人工拖拉雪橇以便稍微防水，萬一在那裡碰上一點水就不怕。」
「到了90年代中期，我們設計獨木舟當雪橇。自我上一趟去過了5年，那片地區變得連雪上飛機都不會降落。」他解釋說，這代表此區不再可能用於救援任務。費恩茲應是指氣候變遷加速北極冰融。
「川普得去思考一下（美國前總統）歐巴馬有過的看法，也就是去鼓勵一切抗衡氣候變遷的行動，不要雪上加霜。」
勞勃狄尼洛以探險家的崇拜者身分出席晚宴，他也譴責川普政府對環保議題的態度。
他說：「每天都有消息，提到我們正如何疾速偏離常識及對地球的關心。」「光是過去2週，我們就看到美國領導層打算…否定真相且駁斥氣候變遷的事實。」
而皮卡爾因參與駕駛太陽動力號完成環遊世界創舉，獲得探險家俱樂部頒獎。他也說，川普陣營喊出「讓美國再度偉大」，實現的方法就是採用「潔淨科技」。
皮卡爾說：「現今，（氣候變遷）解決方法是可以賺錢的，可以創造就業機會、有利可圖、維持成長，同時又能保護環境。」
川普24日最終批准引發爭議的輸油管「基石XL」（Keystone XL）興建計畫，為了有利增加就業機會與能源供應，無視環保疑慮。他的2018年預算提案大砍海內外的科學、公衛和環境計畫經費，引發專家強烈抗議，認為會置地球於險境。（譯者：中央社盧映孜）1060327
(中央社)
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