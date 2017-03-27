關島瘋運動 潛水、高空跳傘、賽車等你
位於馬里亞那群島的關島，由於地處熱帶地區，全年氣候如夏，適合各式水上運動，各種水上運動都很合適，近年關島除了有以享受日出的關島馬拉松，高空跳傘、賽車同樣受到喜愛，是戶外運動迷的天堂。
潛水
擁有美麗海灣和保育良好的海灣，關島潛水是不少戶外迷的必要活動之一。在台灣潛水需要證照，在關島則無需個人證照，有教練陪同就可水肺潛水。水肺潛水會背氣瓶，深潛至10公尺深，一旁都會設有教練親自陪同，讓不諳水性卻想飽覽海底珊瑚礁美景、海底景致的運動迷也能安心潛水。
高空跳傘
海底景致玩夠了，不妨飛到空中試試刺激度最高、腎上腺素激升的高空跳傘。被形容為一生必須體驗過的高空跳傘，過去參加關島馬拉松的藝人紀培慧也曾經嘗試過。關島高空跳傘有3個高度可供選擇，分別是8000英呎、1萬英呎，若想挑戰最高的還有1萬4000英呎，關島高空跳傘同樣會有教練陪同，讓血液中的冒險因子一次爆發。
賽車
關島4月不僅有國際馬拉松，7日至9日在關島國際賽車場 (Guam International Raceway Park) 還有第39屆Smokin’ Wheels越野賽，堪稱年度賽車嘉年華。不是專業選手不要緊，一般人同樣可以體驗關島美式方程式賽車(Go-Kart)，Go-Kar無須駕駛執照，受到不少喜歡追求速度感的運動迷喜愛。
(中時電子報)
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