亞泥風波 農委會：國有林地做礦業用地應建立退場機制
礦業法修正風波不斷，現行法規被認為過度傾向財團。環保署長李應元表示，未來礦權展延，應該至少要做環境分析。經濟部長李世光表示，亞泥案礦務局依法行政，是否撤銷礦權展延要根據行政程序法，針對各個要件來檢視，目前正在檢視中。
立委質疑亞泥180公頃僅花3.5個月通過展延，不符合比例原則。礦物局局長朱明昭解釋，依照現有礦業法，礦權展延是原有權利延續，評估時程與礦場面積無關，一開始雖有3個機關有異見，但是礦務局立即與相關單位溝通後，並無異見。
朱明昭補充，亞泥針對此案也很積極，立即補送相關文件，才會在3.5個月通過。
農委會副主委翁章梁表示，礦場開採利益由業者獲得，外部環境成本由全民承擔，應優先建立國有林地退場機制。李世光表示，一旦修法完成後，經濟部會支持礦場退出國有林地。
李世光指出，目前經濟已經做內部檢視，亞泥案申請內部程序並沒有問題，會再請法規會做進一步檢視。礦務局表示，現在暫停礦權展延申請的有42個案子，半年內還有31個礦權展延申請。礦物局會依照立院決議暫緩半年核發。
(工商)
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