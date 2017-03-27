南韓檢方向法院申請總統朴槿惠逮捕令
南韓檢方今向法院申請前總統朴槿惠的逮捕令，使得朴槿惠可能成為南韓史上第三位被拘捕的總統。
根據南韓官媒韓聯社報導，南韓檢方以收賄罪、濫用職權、洩漏政府機密，以及其閨蜜崔順實(Choi Soon-sil)引發的醜聞等13項罪名，將朴槿惠提起訴訟。
如果首爾中央區法庭核發逮捕令，朴槿惠將成為繼盧泰愚和全斗煥後，南韓第三位因為刑事罪名而被逮捕的前總統。
檢方聲明表示已經蒐集到許多證據，但因為朴槿惠否認大多數的指控，因此她有可能會摧毀證據。而且因為崔順實、遵照朴的指示的許多政府官員和收受回扣者都已經被拘捕，不拘捕朴槿惠將顯得不公平。三星集團實際領導人、三星電子副會長李在鎔(Lee Jae-yong)已因涉嫌賄絡崔順實以獲取政府支持，而遭逮捕和起訴。
檢方現在認定朴槿惠濫用其職位和權力洩露政府機密，並讓其好友崔順實向南韓企業索賄，嚴重違反了南韓企業的管理自由。朴槿惠上週接受了馬拉松式的訊問，她在3月10日已經被遭到憲法法庭判定彈劾有效。
(中時電子報)
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