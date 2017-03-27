自行車環台南投站 注意道路交通管制

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國際自由車環台公路大賽第4站29日移師南投縣舉行，賽事經縣內8個鄉鎮市，選手通過時將管制道路交通，警方呼籲民眾配合。

國際自由車環台公路大賽26日起陸續行經台北市站、新北市站、桃園市站、南投縣站、屏東縣站，共21支國內外職業車隊、近200名菁英選手參賽，第4站29日在南投縣登場，比賽距離達166.56公里。

為讓活動順利進行，南投縣政府28日下午6時到29日下午2時，針對賽事行經路線管制交通，包括南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮，提醒民眾配合，殿後車通過後解除管制。

南投縣警察局今天表示，管制路線為南投市台3線、台14乙線；名間鄉台3線；集集鎮152號縣道、台16線、139號縣道；水里鄉台16線、台21線、131號縣道；魚池鄉131號縣道含台21線共線路段、日月潭環潭公路；埔里鎮台14線、131號縣道、和平東路；國姓鄉台14線；草屯鎮台14線、台3線草溪路、中正路、中興路。

警察局表示，縣府資訊大樓停車場、縣府周邊三和一路、中興路部分停車格，28日下午6時到29日上午10時禁止停車；縣府周邊三和一路、復興路、三和二路，29日上午7時到上午10時雙向完全淨空管制，中興路採單向完全淨空管制。

警察局表示，上述時段及路段管制時，請民眾配合警察指揮管制，29日上午8時到下午2時，除濁水溪產業運輸道路，縣內各省道、縣道等公路全面禁止砂石車行駛。1060327

(中央社)