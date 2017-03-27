豐原1男童被狗咬 下半身受傷送醫

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台中市豐原區今天發生一起男童遭家中狗咬傷意外，台中市消防局據報將下半身被咬傷的男童送豐原醫院救治。

消防局於上午9時19分許接獲通報指稱，位於豐原區三豐路的一處民宅發生被狗咬傷事件，緊急出動救護車前往救援。

消防局人員抵達現場發現，這名約12歲男童被家中的狗咬傷，下半身被咬傷，還好意識清楚，隨即送往衛生福利部豐原醫院救治，至於男童為何遭家中狗咬傷，仍待進一步了解。1060327

(中央社)