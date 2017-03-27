陸企業家：企業出走海外面臨三大風險

中國大陸大型民營投資公司中民投董事長董文標說，中國企業走出面臨三大風險，即安全風險、政治風險以及投資評估和法律風險，這也是大陸「一帶一路」戰略會面臨的大挑戰。

中國民生投資股份有限公司董事長董文標25日在博鰲論壇的分論壇上，與葡萄牙經濟部長、阿富汗財政部長、新加坡貿易和工業部高級政務部長對談時，作上述表示。

在安全風險方面，他以中亞、東南亞為例，表示很多大陸企業都遇到過這些風險；而政治風險是部分國家政局不穩定導致當初的投資承諾得不到完全兌現，他說這也是大陸企業遇到比較多的問題。

董文標認為，多家企業一起「抱團走出去」，可以比較好的解決上述問題。目前，中民投就是平台公司，選擇以東南亞、新加坡為支點進入東南亞國家協會，在當地建立中國產業園，也在歐美國家做併購。

他強調，企業出海投資一定要在當地找到一個最好的合夥人，透過這樣的合夥關係才能有效規避風險。1060327

(中央社)