韓檢方決定提請批捕朴槿惠

據韓聯社報導，南韓檢方特別調查本部27日表示，檢方稱朴槿惠否認指控且有毀證之虞，決定針對這位前總統提請法院簽發逮捕證。由此，朴槿惠將成為繼前總統盧泰愚、全斗煥後又一名被檢方提請批捕的南韓前總統。

朴槿惠被檢方指控的嫌疑多達13項，包括受賄罪、濫用職權罪等。雖然朴槿惠一直否認所有指控，但檢方認為，本案情節嚴重，若朴槿惠的罪名成立，被判處重刑在所難免，因此決定提請批捕。

(旺報)