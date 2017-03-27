NBA》杜蘭特何時歸隊 科爾：還要兩周時間

勇士教頭科爾表示，杜蘭特還要兩周時間才能傷癒歸隊。(美聯社資料照)

杜蘭特自從2月下旬受傷之後勇士一度陷入低潮，但隨即谷底反彈，目前拉出7連勝佳績，穩居西區首席地位。根據《聖荷西水星報》指出，杜蘭特恢復狀況良好，有機會在例行賽結束前歸隊，勇士總教頭科爾受訪時表示，還需要兩周時間，不會讓杜蘭特倉促復出。

科爾說，球隊會徵詢復健師的意見，不會讓他倉促歸隊，至少還要兩周，等到他能回到球場之後再慢慢增加上場時間，

勇士的例行賽剩下9場比賽，最後一戰是4月13日在主場迎戰湖人，依據科爾的兩周時間來算，杜蘭特最有機會復出的時間是4月9日與鵜鶘、11日和爵士、13日與湖人的3場比賽中歸隊。

(中時電子報)