NBA》杜蘭特何時歸隊 科爾：還要兩周時間
杜蘭特自從2月下旬受傷之後勇士一度陷入低潮，但隨即谷底反彈，目前拉出7連勝佳績，穩居西區首席地位。根據《聖荷西水星報》指出，杜蘭特恢復狀況良好，有機會在例行賽結束前歸隊，勇士總教頭科爾受訪時表示，還需要兩周時間，不會讓杜蘭特倉促復出。
科爾說，球隊會徵詢復健師的意見，不會讓他倉促歸隊，至少還要兩周，等到他能回到球場之後再慢慢增加上場時間，
勇士的例行賽剩下9場比賽，最後一戰是4月13日在主場迎戰湖人，依據科爾的兩周時間來算，杜蘭特最有機會復出的時間是4月9日與鵜鶘、11日和爵士、13日與湖人的3場比賽中歸隊。
(中時電子報)
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