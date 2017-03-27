熱情姊妹改造舞風 隊長貴貴緊張到胃痛

中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」擴編成員到16人，請來舞蹈老師Suli打造新舞風，壯壯離隊後，貴貴接下隊長任務「緊張到胃痛」。

中華職棒今年各隊的啦啦隊都有人員變動，中信兄弟超人氣隊長壯壯離隊，讓球迷很不捨，經由姊妹們票選，由PS第一代成員「貴貴」擔任新隊長。

「緊張到胃痛」，貴貴同樣也是資深的學姐，她說壯壯這幾年為團隊付出很多，自己是不同風格的隊長，「想做大家幕後的推手，讓每個女孩都有機會表現自己，在舞台上發光發熱」。

首次在球場表演，學妹波波表示「非常緊張，很怕跳錯」，學妹璇璇也說，把握每一次練習機會，一次16名女孩到齊練習有難度，結果大家的表演都滿整齊的。

百萬象迷的熱情，總是讓人印象深刻，學妹晴兒表示以前就有聽說過，在現場感受到球迷的吶喊，讓她在場上一度哽咽，「大家這麼熱情的支持球員，很感動」。

學妹第一次上場，難免跳錯，資深學姐貴貴教一招，「不管怎樣，一直保持微笑就對了，拿出最大的熱情，跳錯沒關係，球迷一定能感受姐妹們的熱情」。

Passion Sisters原有成員貴貴、皮皮、Landy、峮峮、希希、笑笑、阿丹、短今，加上年初選拔出來新成員Peggy、綺綺、小安、璇璇、晴兒、白白，以及回鍋的凱蒂、加上多利安新星波波共16人。

原本是Lamigo啦啦隊的舞蹈老師Suli離開桃猿，加入中信兄弟啦啦隊為Passion Sisters操刀，今年應援風格大改版，讓人有耳目一新的感覺。1060327

(中央社)