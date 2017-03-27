清明連假有冷氣團 4/1高溫掉9度
今天清晨大陸冷氣團影響，各地氣溫較低，白天起大陸冷氣團減弱，未來幾天全台都是好天氣，不過，中央氣象局預報，清明連假將有冷氣團，4月1日高溫最多掉攝氏9度。
氣象局預報，今天白天北部及東半部高溫可達22、23度，中南部25至27度，未來幾天各地都是溫暖舒適天氣，氣溫還會再升高一些。
不過，31日又有另一波大陸冷氣團南下，晚上冷空氣就會很明顯，中部以北及東北部地區將轉為有陣雨天氣，4月1日清明節連續假期第1天及第2天，大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低，其他地區早晚氣溫也低。
氣象局預測，4月1日北部、東北部白天高溫北部只有16度，比前一天下降約9度，其他地區高溫約20至22度，中南部大部分地區比前一天下降約6、7度，但屏東也是下降9度，花東地區下降5度，低溫部分只有北部、東北部較明顯，最低約13度，其他地區16度至18度。1060327
(中央社)
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