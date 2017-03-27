W飯店小模案 「排毒針」密醫遭起訴

台北地檢署偵辦W飯店郭姓小模毒趴命案，繼依藥事法起訴朱家龍等6人，並對朱具體求刑12年後，今日另依違反醫師法，起訴涉嫌幫郭女打「排毒針」的密醫吳柏澂。

吳柏澂到案坦承沒有醫師執照，供稱當時見郭女怪怪的，曾建議開趴者將郭女送醫。

朱家龍去年12月2日入住W飯店2502號房後，邀酒店經紀洪聖晏、鐵工廠小開江哲瑋及多名傳播妹作陪，並提供大批毒軟糖、毒梅片同歡，眾人在房內玩骰盅遊戲，約定輸的人要喝下毒咖啡包所沖泡飲料或冰火酒。

12月4日凌晨4時，傳播妹「曼曼」、郭女進房助興。一行人吸毒玩樂逾40小時，郭女未曾闔眼休息，且持續吸毒。7日凌晨4時，郭女因混合施用多種毒品中毒，出現反覆穿脫衣服、神智不清等異狀，洪聖晏等人未立即將郭送醫急救，反而通知密醫吳柏澂到場施打「排毒針」點滴。

檢方認為，吳柏澂明知無醫師執照，仍違法從事醫療行為，違反醫師法罪證明確。

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(中時)