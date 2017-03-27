法極右候選人催票 語出驚人歐盟將死

極右派的法國總統候選人瑪琳．雷朋今天在一場造勢集會表示，歐盟將會消失，她並允諾要保護法國免再受全球化影響，在大選投票前最後4週盼再激發支持者。

路透社報導，受美國總統川普出人意表於大選脫穎而出和英國公投成功脫歐鼓舞，反移民與對歐盟持疑的「民族陣線」（FN）黨魁瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）在里爾（Lille）的集會表示，法國大選將是她所謂全球人民大抗爭的下一步。

瑪琳．雷朋對著大聲歡呼與鼓掌的群眾說：「歐盟將死，因為人們已一點都不想要了..傲慢與霸權的帝國註定得滅亡。」

她說：「現在是打敗全球主義分子的時刻了」，還指控中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）、保守派的費雍（Francois Fillon）等主要對手，指他們親歐盟、親市場等政策為「叛國」。

雖然多份民調預測，瑪琳．雷朋會於4月23日的第一輪投票勝出，但會於5月7日的第2輪決選投票敗給馬克宏，但為數眾多尚未決定投票意向的選民，意味最後結果仍難料。對主要候選人而言，激發選民到投票所投票將是關鍵。

儘管預測歐盟將死，但瑪琳．雷朋於同一天接受「巴黎人日報」（Le Parisien）訪問時，卻對表明尋求以「另一個歐洲」代之的態度審慎。這個她所謂的「人民的歐洲」是建立在各國的鬆散合作上。

她告訴巴黎人日報：「此事必須以理智和準備週全的方式處理，我不想見到混亂。在我希望進行的協商日程中，歐洲問題將是最後一步，因為在重啟協商前，我想先等今秋德國大選結果出爐。」

費加洛報（Le Figaro）登出一份伊佛普（Ifop）研究所的民調，約72%的受訪法國選民希望留在歐盟；但不像全國選民，支持民族陣線的選民絕大多數都支持脫歐。

56歲的銀行雇員侯西諾（Marie-Dominique Rossignol）在集會後說：「我無論如何都相信歐盟會爆掉，所以在我們會受到比目前更多的災難前，她預見並準備好一個聰明且有組織的脫歐方案，是正確的事。」（譯者：中央社陳亦偉）1060327

(中央社)