台鐵區間車撞到牛 牛死車損

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我要評比

台鐵4621次台東開花蓮區間車，上午9時10分在山里到鹿野間撞到小牛，牛遭撞死，車輛損壞嚴重無法行駛。

台鐵說，已安排12名4621次旅客換乘301次列車。

台鐵根據鹿野站回報，有6隻小牛，但不確定撞死幾隻。1060327

(中央社)