獨裁總統無罪開釋 衝突的一天秒殺一空

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金馬奇幻影展昨天開賣，獲奧斯卡影帝湯姆漢克斯大力讚賞的電影「衝突的一天」秒殺一空，描述獨裁總統穆巴拉克被控多項罪嫌入獄，近日卻無罪釋放，讓電影從歷史變現在進行式。

「衝突的一天（Clash）」不僅獲邀坎城影展，埃及票房更創空前，昨天金馬奇幻影展開賣不到10分鐘隨即秒殺一空，速度還讓許多影迷措手不及，上網大喊扼腕。

「衝突的一天」描述鐵腕統治埃及前強人總統穆巴拉克因「阿拉伯之春」垮台後，新政府錯誤政策造成經濟惡化，當初推倒獨裁高牆的民眾再次走向街頭，火爆場面一觸即發。

不過，穆巴拉克被控多項罪嫌後，歷經6年審判24日竟無罪釋放，使憤怒民眾在度集結街頭，開羅接連發生爆炸，現況宛若電影「衝突的一天」真實上演，事件引發全球嘩然，也讓電影從歷史變成現在進行式。

這部曾入選坎城影展「一種注目」開幕片的電影，是導演穆罕默德迪亞布（Mohamed Diab）第2部作品。他在參與多次社會運動後，決心用鏡頭重現抗爭現場，將埃及爭取民主的衝突搬上大銀幕。

影片展現民主社會矛盾與價值，令奧斯卡影帝湯姆漢克斯（Thomas Jeffrey Hanks）深受感動，寫信致謝導演勇氣，更在社群網站推特（twitter）推薦「將讓你心碎，卻又照亮你」。

「衝突的一天」在金馬奇幻影展首映後，將於4月14日在台上映。1060327

(中央社)