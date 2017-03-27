放棄夢幻婚紗照 宥勝解密原因逼哭眾人！
男神宥勝結婚2年，本月初，他帶著懷胎5月的老婆小嫻以及女兒蕾蕾，展開為期1個月的尼泊爾、土耳其、奧地利之旅，同時補拍婚紗照，而昨天正式一家人拍照的大日子，宥勝卻說跟老婆考慮後決定放棄收錄這組意義非凡的照片，背後理由相當催淚。
宥勝表示，當他們一抵達尼泊爾奇旺，便跟老婆一直在聊大象，因為不僅滿街都是，還很多家庭都養象，「我們跟當地人接觸後才發現，原來大象對當地那麼重要...」，原來當地進出叢林、復育白犀牛等，都得借助大象的幫助，因此宥勝想著，若大象對當地如此重要，那不如在拍的婚紗，就讓大象入鏡好了，然拍完照後，才明白為何大家並不覺得騎牛或騎馬很不人道，但卻覺得被馴養的大象很可憐。
理由是大象實在太聰明了，「牠深深的知道自己是被控制著的。牠也完全明白，是人類掌控了牠的弱點」，拍攝過程中，宥勝一家人不斷撫摸牠並跟牠道謝，「牠一直沒說什麼。但到整個拍攝結束後，牠卻突然流著淚望向我...我永遠忘不了那眼神」，宥勝感覺到大象有很多話想說，也感覺到牠雖不打算反抗，但心情卻非常的哀傷，有力量足以抵擋豺狼虎豹的大象，面對人類，知道暴走與報復的後果是什麼，所以牠到現在依然選擇繼續承受。
心裡難過但卻幫不了大象的宥勝，當下只回應牠：「辛苦你了，但這個宇宙很需要你...我們大家也都很需要你...」並決定不使用這些照片，但公開這個故事，因為不想再看到任何一頭大象，為了人類的娛樂而生存，也立誓自己不再觸碰了，並且標籤寫下「反對大象娛樂」，希望大象能生生不息，並且有一天，走出自己的路。
(中時電子報)
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