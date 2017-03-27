MLB》郭泓志春訓首秀戰洛磯 2局無失分

郭泓志睽違5年的大聯盟熱身賽首秀，2局無失分。(本報資料照)

「不死鳥」郭泓志昨被教士叫上大聯盟支援，一度在牛棚練投，但最終沒能登場，不過就在相隔1天後，27日教士對戰洛磯一役，總算看到郭泓志穿著教士球衣登上投手丘，儘管一上場就投保送，最快球速也只有90英里(約145公里)，但他仍繳出2局無失分好投，精彩完成春訓首秀。

今年甫回歸美職的郭泓志，昨在教士與巨人熱身賽前被叫上支援，雖然僅是現身牛棚練投，就已經讓台灣球迷為之振奮；此役他終於等到機會，於6上登板投球，儘管單局出現2次保送，不過也飆出1次三振，雖2出局後被攻占上二壘得點圈，但成功解決36歲的老將戴諾菲亞(Chris Denorfia)力保不失。

安然度過失分危機後，7上郭泓志續投，僅投6球就解決對方2名打者，隨後與洛磯主炮艾瑞納多(Nolan Arenado)交手，也用3球讓他擊成二壘方向小飛球出局，漂亮的讓洛磯打線三上三下。在他下場後，原就2分落後的教士8上又再掉1分，打線也適時未能反撲，終場1比4吞敗。

總計郭泓志此役投2局，沒被打出任何安打，另有1K，2保送是唯一美中不足之處，但以漫長復健後的首秀來說，已經是不錯的表現。眼看新球季在即，各隊也陸續著手釋出球員，未簽下保證約的郭泓志，更需要用表現爭取續留，如今第一步跨得漂亮，想在教士續寫他的「不死鳥傳奇」，看來是更有希望了！

(中時電子報)