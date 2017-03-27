長汎旅運 國內優質行程掛保證

長汎推出團體及自由行超值方案，搭乘立榮航空只要7

根據觀光局統計，國人在2016年的國內旅遊高達1.8億人次，表示平均每天就有約50萬人在台灣各地旅遊，已創近10年新高，2017年3月起，配合政府推動的「國民旅遊卡」新制，無論是報名長汎旅運的團體旅遊、半自助旅行或是自由行的公務人員，皆可利用8,000元觀光旅遊額度申請補助。

響應政府政策，並看好國內旅遊市場的潛力，長汎旅運不只規劃系列主題旅遊，更結合集團資源，要讓每一位旅客享受最優質的服務。長汎與立榮航空並肩，導入離島、花東等特色行程，將以不同航點的進出方式，設計自主多元的旅遊行程，重新感受在地豐富的觀光樂趣；針對行程中民眾關心的交通安排，與長榮巴士攜手合作，將以天際飛航的安全標準，操作每一位旅客在地面的理想旅途。

喜迎花蓮 1,999元跟著長汎2日遊

2月16日起，立榮航空正式接下台北-花蓮航線，讓乘客往返花蓮更加安全、便利，另外，立榮將班機時間特別安排最早一班上午8點就抵達花蓮、最晚一班晚間8點15分離開，讓旅人有充裕的時間親近花蓮的好山好水。

結合立榮的北花航線，長汎推出超值限量專案「立榮花蓮自由行~輕鬆漫活住藍天2日遊」，行程原價2,299元，指定報名4月24日出發，即刻只要1,999元，就可以把太魯閣、七星潭、松園別館及東大門夜市等眾多景點一網打盡，還可入住四星藍天麗池酒店，暢遊花蓮兩天一夜輕而易舉。

玩轉後山 搭乘立榮航空

花東這座後山花園很迷人，卻又讓人望之情怯，熬夜搶火車票，可能還訂不到，儘管買好了車票，來回卻是數小時奔波往返，對於長輩及小孩的體力負荷，都是一項考驗。

為了滿足旅人的需求，長汎推出花東的團體及自由行超值方案，包括「花東部落深度3日遊」、「立榮東進花出任我行3日」，只要花費7,299元起，就能搭乘立榮航空，松山機場早晨10點起飛，60分鐘抵達豐年機場，幫你把半天時光空出來，深度走訪浴火重生的台東糖廠、最藝文的海岸風景比西里岸，以及壯觀絕美的砂卡礑步道等特色景點。

至於感受台東日昇之鄉的魅力，行程更搭配入住具有原民特色、熱帶風情的娜路彎大酒店，園區休閒娛樂完善，兒童遊戲區旁附設家長休息區，並提供親子DIY活動，還有首創鹽水系統的戶外泳池，將周遭的山嵐海色引入，要你逍遙曬星光。

攜手長榮巴士 航空級的安全體驗

一直以來，長汎旅運皆以天際飛航的安全標準，操作地面的理想旅途，只為了讓每一位旅客開心出遊、平安回家；結合集團資源，將長榮巴士的服務納入行程的交通安排，目前包括「坑口彩繪村、大溪老街、石門水庫阿姆坪一日遊」、「探訪夢幻四月雪：挑炭古道、嘎嘎毆岸歡樂一日遊」以及「宜同樂活南澳二日」等等北台灣的旅遊行程，都可以見到它穿梭各大景點的身影。

無論在車體規範、駕駛人員管理及保養檢修上，長榮巴士都以最高標準執行；採用五年內歐規車，不惜成本提昇安全舒適，內裝及座椅採「難燃材質」製作；同時，駕駛員從訓練到執勤都是高規格，每次出車前需量測體溫、血壓及酒精測試，每年安排身體健康檢查，並需接受扎實的教育訓練，每月接受行車安全、機件保養及服務品質等進修課程，除此之外，管理系統採全電腦控制，可記錄駕駛行為，利於車管人員監控。

長榮巴士更投入鉅資在桃園南崁打造保養車廠，檢修不假手他人，是國內少數設有認證的甲級大型車保養廠，每日出車前必先完成「行車前安全檢查紀錄表」，同時依原廠車款規範執行保養，絕不使用再製輪胎；另外，在旅遊保障方面，均依政府規定投保強制責任險及乘客險。

特色行程，小團體好成行

無論是首重飛安，屢獲航空界奧斯卡「金翔獎」殊榮的立榮航空，或者待客如親、像是移動客廳的長榮巴士，在國旅行程的交通安排上，長汎旅運是你選擇旅程的安心保證。

未來，長汎旅運將持續結合航空、飯店及巴士等集團資源，持續推出6-8人即可成行的小團體規格，結合各地文化及自然環境，推出別出心裁的國內旅遊，例如，埔里環鎮單車採筊白筍、日月潭及東海岸獨木舟體驗，以及入住五星台糖長榮桂冠酒店的台南小旅行等特色行程，邀你深度體驗台灣文化之美，同時也享受最優質的長榮式服務。

(工商)