核二提前掰掰？ 李世光盼可加入供電

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核二廠格架案本週若未通過，媒體報導核二廠將形同提前除役。經濟部長李世光今天回應，就供電方面，當然希望順利通過，不過仍須尊重原能會的決議。

立法院今天召開經濟委員會，經濟部長李世光列席並備詢。

李世光表示，有關核二廠 1號機格架案，因為對供電有幫助，以經濟部立場希望能順利通過，但仍須尊重原能會的決議。

媒體報導，核二廠 1號機格架工程審議案，若原能會本週拍板通過，台電 6月上旬可完工，90萬瓩將加入夏天供電，否則核二廠形同提前除役。

台灣3座核電廠6部機組，目前僅核3廠正常運轉；核一廠1號機及核二廠1、2號機目前都處於暫停運轉的狀態。為解決今年夏季供電缺口，台電公司擬在桃園大潭電廠建置2部緊急發電機組，將趕工拚7月初併聯發電，先行建置的單循環機組預計運轉至民國108年底。1060327

(中央社)