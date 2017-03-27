港媒盼新特首林鄭月娥 修補社會撕裂
香港昨天誕生一位新行政長官（特首），主流報章普遍期待這位新特首─林鄭月娥─能夠修補社會撕裂，令香港走出困局。
星島日報發表社論指出，林鄭月娥當選後表明，首要工作是為香港修補撕裂，解開鬱結，團結大家向前，但要改善建制與泛民主派兩大陣營，以至北京中央和泛民的關係，是難度極高的挑戰。
社論指出，林鄭月娥與泛民的分歧，主要在政制發展問題上，而她明白，以現時的政治氣氛去處理政制民主化並就基本法23條立法，只會欲速不達，反而會激化社會現存的尖銳基本矛盾。
因此，林鄭月娥是希望先易後難，先在民生方面謀取突破，化解矛盾，修補撕裂，而這一橄欖枝對泛民是好機會。
社論表示，大部分市民都希望香港「家和萬事興」，把握政府換屆、新人事新作風的機遇，為香港打開一個新局面。
但這需要朝野雙方改變以往的鬥爭思維，透過良性互動來找出路，為政府、政黨和全社會締造多贏之局。
明報發表社評指出，當前香港政治格局高度二元對立，泛民與北京中央博弈鬥爭不休，社會撕裂之深，實非一人之力所能修補，必須各方都願意拿出誠意對話妥協，嘗試換換觀點看待問題，努力求同存異。
社評表示，香港社會走不出二元對立的困局，就是由於各方都堅持自己立場，互不相讓，不惜玉石俱焚。
社評指出，真正有政治智慧的人，會設法跳出框框，尋找化解對立的其他可能；未來5年香港能否修補撕裂，不僅是林鄭月娥的考驗，也是社會上下的考驗。1060327
(中央社)
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