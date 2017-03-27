4/7言論自由日 北市規劃2條自由路導覽

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行政院去年核定4月7日為言論自由日，北市民政局今年規劃「請願運動」「言論自由」2大主題導覽路線，7日至9日共辦6場導覽，邀請民眾一同回顧先人過去艱辛追求民主自由的路程。中央社記者梁珮綺攝 106年3月27日

行政院去年核定4月7日為言論自由日，北市民政局今年規劃「請願運動」「言論自由」2大主題導覽路線，7日至9日共辦6場導覽，邀請民眾一同回顧先人過去艱辛追求民主自由的路程。

行政院為紀念鄭南榕為追求言論自由而犧牲、奉獻的精神，去年核定4月7日為言論自由日，民政局長藍世聰致詞時表示，4月7日不僅是紀念鄭南榕，還有許多為台灣這塊土地的奉獻者，希望台灣未來每一天都是自由日，「北市目前正在朝這方面努力，不要讓這段歷史被遺忘。」他並指出，北市也舉辦大稻埕相關走讀活動。

前副總統呂秀蓮受邀出席活動記者會，她說，祖先在歷史階段扮演重要角色，都值得加以紀念，「希望不只是自由之路，接著下去應該要把大稻埕、萬華等區，好好更新。」她強調，大稻埕是北市代表，看到這一帶沒落，讓她感覺很悲哀。

民政局規劃「台北市不可以遺忘的自由之路」言論自由系列活動，包括大同區「請願運動」、中正區「言論自由」2大主題，「請願運動」路線將走訪蔣渭水紀念公園、靜修女中、張亦泰布莊、黃信介及江鵬堅故居等地點；「言論自由」路線則走訪人民報導、大明報、全民日報等多個因二二八事件被停刊的報社舊址。

民政局指出，蔣渭水與知識份子組「台灣文化協會」及成立台灣人第一個政黨「台灣民眾黨」，為當時許多民眾聲音出口；黃信介為爭取民主自由，創辦「美麗島」等黨外雜誌、江鵬堅因參與美麗島大審辯護，踏入政壇並籌組政黨，關心政治迫害案件，所以「請願運動」路線走訪相關地點。

而「言論自由」路線與二二八事件相關，其爆發前後，媒體記者不畏強權，對當權者提出許多批判，但不少報社仍面臨停刊壓力，民政局表示，透過路線導覽，重現當年媒體記者追求民主自由不屈不撓的身影。1060327

(中央社)