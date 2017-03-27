牛群闖鐵軌 6頭牛遭撞死

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台鐵台東往花蓮區間車今天上午在鹿野站附近撞到牛群，6頭牛死，12名旅客受影響。

台鐵表示，4621次(區間車，台東開往花蓮)9時10分於山里鹿野間(141公里處)撞到6頭小牛，車輛損壞嚴重無法繼續行駛，12名旅客換乘301次至大站，計畫由台東另編DMU編組至鹿野站替駛。1060327

(中央社)