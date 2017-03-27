談港特首選舉 民進黨團：一國兩制不可行
香港前政務司長林鄭月娥當選下屆行政長官（特首）。民主進步黨立法院黨團書記長李俊俋說，香港選舉非常有趣且荒謬，中國介入越深，自由民主卻完全不見，一國兩制並不可行。
香港行政長官（特首）選舉結果26日公布，共1163張有效票，香港前政務司長林鄭月娥以777票勝出，擊敗民調甚高的泛民主派候選人、前財政司長曾建華，成為下任香港特首。
民進黨團上午舉行記者會。李俊俋表示，香港選舉是非常有趣且荒謬的選舉，再次證明一國兩制是不可行的，香港曾經是亞洲民主較發展的國家，但中國介入越深，香港自由民主完全不見，連自由表達意志、民主選舉都沒有。
民進黨團幹事長葉宜津表示，選舉結果跟香港民意落差這麼大，制度非常有問題，「一國兩制是行不通的，是假民主」，提醒台灣人，要這樣的制度嗎？連候選人都不是人民期待、要接受限制。不要再被一國兩制騙了，從香港情形就要非常警戒，台灣千萬不要受騙。
民進黨立委吳秉叡說，台灣的選舉一直是普通、平等、直接、無記名，但香港選制只由1194人組成的選舉委員會投票選出，一般市民沒有投票權，平均每15人才有1人有選舉權，是「鳥籠式」的選舉。
吳秉叡說，香港曾為「真普選」發起和平抗爭，從這次選舉結果看出來，林鄭月娥並不符合民意，若是真普選，相信結果會和現在不同，可知選舉多麼荒繆，「中共要把控制的手伸進香港」。呼籲台灣全體民眾要注意香港情勢，珍惜手中握有的民主選舉方式。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。