談港特首選舉 民進黨團：一國兩制不可行

香港前政務司長林鄭月娥當選下屆行政長官（特首）。民主進步黨立法院黨團書記長李俊俋說，香港選舉非常有趣且荒謬，中國介入越深，自由民主卻完全不見，一國兩制並不可行。

香港行政長官（特首）選舉結果26日公布，共1163張有效票，香港前政務司長林鄭月娥以777票勝出，擊敗民調甚高的泛民主派候選人、前財政司長曾建華，成為下任香港特首。

民進黨團上午舉行記者會。李俊俋表示，香港選舉是非常有趣且荒謬的選舉，再次證明一國兩制是不可行的，香港曾經是亞洲民主較發展的國家，但中國介入越深，香港自由民主完全不見，連自由表達意志、民主選舉都沒有。

民進黨團幹事長葉宜津表示，選舉結果跟香港民意落差這麼大，制度非常有問題，「一國兩制是行不通的，是假民主」，提醒台灣人，要這樣的制度嗎？連候選人都不是人民期待、要接受限制。不要再被一國兩制騙了，從香港情形就要非常警戒，台灣千萬不要受騙。

民進黨立委吳秉叡說，台灣的選舉一直是普通、平等、直接、無記名，但香港選制只由1194人組成的選舉委員會投票選出，一般市民沒有投票權，平均每15人才有1人有選舉權，是「鳥籠式」的選舉。

吳秉叡說，香港曾為「真普選」發起和平抗爭，從這次選舉結果看出來，林鄭月娥並不符合民意，若是真普選，相信結果會和現在不同，可知選舉多麼荒繆，「中共要把控制的手伸進香港」。呼籲台灣全體民眾要注意香港情勢，珍惜手中握有的民主選舉方式。1060327

(中央社)